Ельчанинов Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1801
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: Ельчанинов Иван Меркулович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1819
Сын: Ельчанинов Григорий Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1821
Сын: Ельчанинов Трифон Афанасьевич
Мать ребёнка: Ельчанинова Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1824
Сын: Ельчанинов Трофим Афанасьевич
Мать ребёнка: Ельчанинова Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ельчанинов Лука Афанасьевич
Мать ребёнка: Ельчанинова Агафья Матвеевна
Рождение ребёнка
1835
Сын: Ельчанинов Леон Афанасьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Ельчанинова Наталья Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана