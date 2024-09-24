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Ельчанинов Афанасий Иванович

Место рождения

Колыбельское, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: Ельчанинов Иван Меркулович

Мать: не указана

Колыбельское, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ельчанинова Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1819

Сын: Ельчанинов Григорий Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Колыбельское, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1821

Сын: Ельчанинов Трифон Афанасьевич

Мать ребёнка: Ельчанинова Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1824

Сын: Ельчанинов Трофим Афанасьевич

Мать ребёнка: Ельчанинова Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Ельчанинов Лука Афанасьевич

Мать ребёнка: Ельчанинова Агафья Матвеевна

Рождение ребёнка
1835

Сын: Ельчанинов Леон Афанасьевич

Мать ребёнка: не указана

Колыбельское, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Ельчанинова Наталья Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

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