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Сорока Яков Григорьевич

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

21.11.1906

Дата смерти

11.04.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ПГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1906

Отец: Сорока Григорий

Мать: не указана

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
21.12.1928

Дочь: Бочкарёва Анна Яковлевна

Мать ребёнка: Сорока Наталья Степановна

Хазретовка, Мартукский район, Актюбинская область
Военная служба
С 1943 по 1946
Во время Великой Отечественной войны был танкистом. Дошёл до Вены. Комендант.
Смерть
11.04.1973
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