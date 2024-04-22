Сорока Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения21.11.1906
Дата смерти11.04.1973
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1906
Отец: Сорока Григорий
Рождение ребёнка
21.12.1928
Дочь: Бочкарёва Анна Яковлевна
Мать ребёнка: Сорока Наталья Степановна
Хазретовка, Мартукский район, Актюбинская область
Военная служба
С 1943 по 1946
Во время Великой Отечественной войны был танкистом. Дошёл до Вены. Комендант.
Смерть
11.04.1973