Шамратов Масгут Хайбрахманович
Место рожденияБашкортостан Республика, р-н. Дюртюлинский, с. Миништы
Дата рождения29.09.1928
Дата смерти24.08.1993
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1928
Рождение ребёнка
12.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамратова (Садретдинова) Равида Сахипзадиновна
Рождение ребёнка
01.01.1959
Дочь: Шамратова Милауша Масгутовна
Мать ребёнка: Шамратова (Садретдинова) Равида Сахипзадиновна
Рождение ребёнка
25.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамратова (Садретдинова) Равида Сахипзадиновна
Рождение ребёнка
02.11.1971
Дочь: Шамратова Лейсан Масгутовна
Мать ребёнка: Шамратова (Садретдинова) Равида Сахипзадиновна
Смерть
24.08.1993