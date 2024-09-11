Шамратов Масгут Хайбрахманович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамратов Масгут Хайбрахманович

Место рождения

Башкортостан Республика, р-н. Дюртюлинский, с. Миништы

Дата рождения

29.09.1928

Дата смерти

24.08.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1959 г.р.
Скрыто настройками приватности
1971 г.р.

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1928

Отец: Шамратов Хайбрахман Шахимуратович

Мать: Хайбрахманова (Шайхлисламова) Марьям

Рождение ребёнка
12.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамратова (Садретдинова) Равида Сахипзадиновна

Рождение ребёнка
01.01.1959

Дочь: Шамратова Милауша Масгутовна

Мать ребёнка: Шамратова (Садретдинова) Равида Сахипзадиновна

Рождение ребёнка
25.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамратова (Садретдинова) Равида Сахипзадиновна

Рождение ребёнка
02.11.1971

Дочь: Шамратова Лейсан Масгутовна

Мать ребёнка: Шамратова (Садретдинова) Равида Сахипзадиновна

Смерть
24.08.1993

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