Хайбрахманова (Шайхлисламова) Марьям — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайбрахманова (Шайхлисламова) Марьям

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1928 г.р.
1933 г.р.
1941 г.р.
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Добавил:

ГЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамратов Хайбрахман Шахимуратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамратов Хайбрахман Шахимуратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамратов Хайбрахман Шахимуратович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамратов Хайбрахман Шахимуратович

Рождение ребёнка
29.09.1928

Сын: Шамратов Масгут Хайбрахманович

Отец ребёнка: Шамратов Хайбрахман Шахимуратович

Рождение ребёнка
03.07.1933

Сын: Хайбрахманов Рашит Хайбрахманович

Отец ребёнка: Шамратов Хайбрахман Шахимуратович

Рождение ребёнка
02.04.1941

Дочь: Газина (Шамратова) Фауза Хайбрахмановна

Отец ребёнка: Шамратов Хайбрахман Шахимуратович

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