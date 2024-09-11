Хайбрахманова (Шайхлисламова) Марьям
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1928
Сын: Шамратов Масгут Хайбрахманович
Отец ребёнка: Шамратов Хайбрахман Шахимуратович
Рождение ребёнка
03.07.1933
Сын: Хайбрахманов Рашит Хайбрахманович
Отец ребёнка: Шамратов Хайбрахман Шахимуратович
Рождение ребёнка
02.04.1941
Дочь: Газина (Шамратова) Фауза Хайбрахмановна
Отец ребёнка: Шамратов Хайбрахман Шахимуратович