Шамратова (Садретдинова) Равида Сахипзадиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамратова (Садретдинова) Равида Сахипзадиновна

Место рождения

Башкортостан Республика, р-н. Дюртюлинский, с. Миништы

Дата рождения

06.11.1935

Дата смерти

01.01.2001

Пол

Женский

Добавил:

ГЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1935

Отец: Садретдинов Сахипзада Садретдинович

Мать: Садретдинова (Закирова) Гульзифа Носратовна

Рождение ребёнка
12.05.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамратов Масгут Хайбрахманович

Рождение ребёнка
01.01.1959

Дочь: Шамратова Милауша Масгутовна

Отец ребёнка: Шамратов Масгут Хайбрахманович

Рождение ребёнка
25.06.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шамратов Масгут Хайбрахманович

Рождение ребёнка
02.11.1971

Дочь: Шамратова Лейсан Масгутовна

Отец ребёнка: Шамратов Масгут Хайбрахманович

Смерть
01.01.2001

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