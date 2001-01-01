Шамратова (Садретдинова) Равида Сахипзадиновна
Место рожденияБашкортостан Республика, р-н. Дюртюлинский, с. Миништы
Дата рождения06.11.1935
Дата смерти01.01.2001
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1935
Рождение ребёнка
12.05.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамратов Масгут Хайбрахманович
Рождение ребёнка
01.01.1959
Дочь: Шамратова Милауша Масгутовна
Отец ребёнка: Шамратов Масгут Хайбрахманович
Рождение ребёнка
25.06.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шамратов Масгут Хайбрахманович
Рождение ребёнка
02.11.1971
Дочь: Шамратова Лейсан Масгутовна
Отец ребёнка: Шамратов Масгут Хайбрахманович
Смерть
01.01.2001