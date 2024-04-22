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Асанов Трофим Савельев

Место рождения

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Между 1624 и 1647 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1604 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

КТ
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Рождение
Между 1624 и 1647 ст.

Отец: Асанов Гришка Савельев

Мать: не указана

Бигичи, Чердынский муниципальный район, Пермский край
Перепись П. К. Елизарова Чердынского уезда 1647 года лист 69 https://1670.ru/census/1647/cherdyn/all/ Двор пуст Гришки Савельева сына Асанова, да детей ево Гаврилка, (л. 69 об.) да Савки, да Трофимка.... Показать все
Смерть
Неизвестно
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