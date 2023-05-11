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Фурсова Аксинья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

19.02.1890 ст.

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Настасья Афанасьевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фурсов Федосей Панкратович

Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Фурсов Иван Федосеевич

Отец ребёнка: Фурсов Федосей Панкратович

Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: (Фурсова) Устинья Федосеевна

Отец ребёнка: Фурсов Федосей Панкратович

Рождение ребёнка
1855 ст.

Дочь: (Фурсова) Настасья Федосеевна

Отец ребёнка: Фурсов Федосей Панкратович

Рождение ребёнка
1857 ст.

Дочь: (Фурсова) Марфа Федосеевна

Отец ребёнка: Фурсов Федосей Панкратович

Рождение ребёнка
1864 ст.

Сын: Фурсов Федор Федосеевич

Отец ребёнка: Фурсов Федосей Панкратович

Смерть
19.02.1890 ст.
Причина смерти: простуда

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