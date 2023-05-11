Фурсова Аксинья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827 ст.
Дата смерти19.02.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Настасья Афанасьевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: Фурсов Федосей Панкратович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: (Фурсова) Устинья Федосеевна
Отец ребёнка: Фурсов Федосей Панкратович
Рождение ребёнка
1855 ст.
Дочь: (Фурсова) Настасья Федосеевна
Отец ребёнка: Фурсов Федосей Панкратович
Рождение ребёнка
1857 ст.
Дочь: (Фурсова) Марфа Федосеевна
Отец ребёнка: Фурсов Федосей Панкратович
Рождение ребёнка
1864 ст.
Отец ребёнка: Фурсов Федосей Панкратович
Смерть
19.02.1890 ст.
Причина смерти: простуда