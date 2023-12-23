Сафронова (Савина) Мария Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сафронова (Савина) Мария Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1903

Дочь: Сафронова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Сафронов Иван Артемьевич

Рождение ребёнка
20.03.1905

Дочь: Сафронова Матрена Ивановна

Отец ребёнка: Сафронов Иван Артемьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сафронов Иван Артемьевич

Смерть
Неизвестно
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