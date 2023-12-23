Сафронова (Савина) Мария Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.03.1903
Дочь: Сафронова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Сафронов Иван Артемьевич
Рождение ребёнка
20.03.1905
Дочь: Сафронова Матрена Ивановна
Отец ребёнка: Сафронов Иван Артемьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно