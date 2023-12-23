Сафронов Иван Артемьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сафронов Артемий
Рождение ребёнка
26.03.1903
Дочь: Сафронова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Сафронова Мария Назаровна
Рождение ребёнка
20.03.1905
Дочь: Сафронова Матрена Ивановна
Мать ребёнка: Сафронова Мария Назаровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно