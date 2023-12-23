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Сафронов Иван Артемьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сафронов Артемий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.03.1903

Дочь: Сафронова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Сафронова Мария Назаровна

Рождение ребёнка
20.03.1905

Дочь: Сафронова Матрена Ивановна

Мать ребёнка: Сафронова Мария Назаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сафронова Мария Назаровна

Смерть
Неизвестно
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