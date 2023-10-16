Вострикова Федосья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВострикова Федосья

Вострикова Федосья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Востриков Тимофей Гурович

Отец ребёнка: Востриков Гур Иванович

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Вострикова) Дарья Гуровна

Отец ребёнка: Востриков Гур Иванович

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Вострикова) Графена Гурьевна

Отец ребёнка: Востриков Гур Иванович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.