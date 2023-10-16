Вострикова Федосья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Востриков Тимофей Гурович
Отец ребёнка: Востриков Гур Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Вострикова) Дарья Гуровна
Отец ребёнка: Востриков Гур Иванович
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Вострикова) Графена Гурьевна
Отец ребёнка: Востриков Гур Иванович