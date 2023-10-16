Востриков Гур Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Востриков Гур Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Востриков Иван Григорьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Востриков Тимофей Гурович

Мать ребёнка: Вострикова Федосья

Рождение ребёнка
1855

Дочь: (Вострикова) Дарья Гуровна

Мать ребёнка: Вострикова Федосья

Рождение ребёнка
1856

Дочь: (Вострикова) Графена Гурьевна

Мать ребёнка: Вострикова Федосья

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