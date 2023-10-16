Востриков Гур Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Востриков Иван Григорьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Востриков Тимофей Гурович
Мать ребёнка: Вострикова Федосья
Рождение ребёнка
1855
Дочь: (Вострикова) Дарья Гуровна
Мать ребёнка: Вострикова Федосья
Рождение ребёнка
1856
Дочь: (Вострикова) Графена Гурьевна
Мать ребёнка: Вострикова Федосья