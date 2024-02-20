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Калафат Иван Михайлович

Место рождения

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /

Дата рождения

24.02.1905

Дата смерти

Около ?.09.1941

Пол

Мужской

Отец

1880 г.р.

Мать

1888 г.р.

Жена

Около 1910 г.р.

Дети

Около 1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1905

Отец: Калафат Михаил Серафимович

Мать: Калафат Прасковья Левтировна

Россия Екатеринославская губ.,Мариупольский уезд с.Новая Каракуба / Красная Поляна /
Николаевская церковь с.Новая Каракуба м/к - 1905г. /запись № 15 / ГАДО - Ф-426-1-10 /стр.№ / 86 /
Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Калафат Михаил Иванович

Мать ребёнка: Калафат Мария Ефимовна

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Бракосочетание
До 1938

Жена: Калафат Мария Ефимовна

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Смерть
Около ?.09.1941
Участник ВОВ - пропал без вести
ЦАМО РФ , Ф - 58-977520-79
Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калафат Мария Ефимовна

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
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