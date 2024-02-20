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Калафат Михаил Иванович

Место рождения

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный

Дата рождения

Около 1938

Дата смерти

Около 1943

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

Около 1910 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938

Отец: Калафат Иван Михайлович

Мать: Калафат Мария Ефимовна

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Смерть
Около 1943
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
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