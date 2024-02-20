Калафат Михаил Иванович
Место рожденияРоссия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Дата рожденияОколо 1938
Дата смертиОколо 1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1938
Отец: Калафат Иван Михайлович
Мать: Калафат Мария Ефимовна
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Смерть
Около 1943
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный