Калафат Мария Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1938
Отец ребёнка: Калафат Иван Михайлович
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Бракосочетание
До 1938
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
Около 1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калафат Иван Михайлович
Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Смерть
Неизвестно
Россия г. Краснодар
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.