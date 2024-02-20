Калафат Мария Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калафат Мария Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

Около 1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Калафат Михаил Иванович

Отец ребёнка: Калафат Иван Михайлович

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Бракосочетание
До 1938

Муж: Калафат Иван Михайлович

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Рождение ребёнка
Около 1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калафат Иван Михайлович

Россия Краснодарский кр., Приморско-Ахтарский р-н, х.Добровольный
Смерть
Неизвестно
Россия г. Краснодар
Похороны
Неизвестно
Россия г.Краснодар Прикубанский окр.
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