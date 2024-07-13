Колядина (Танко) Татьяна Николаевна 1956 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колядина (Танко) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

1956

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1930 г.р.

Муж

1951 г.р.

Дети

1975 г.р.
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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956

Отец: Танко Николай Борисович

Мать: Танко (Давыдова) Нина Георгиевна

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колядин Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колядин Дмитрий

Рождение ребёнка
28.07.1975

Дочь: Колядина Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Колядин Николай

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.06.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колядин Николай

Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
16.01.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колядин Николай

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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