Колядина (Танко) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения1956
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1956
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колядин Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Колядин Дмитрий
Рождение ребёнка
28.07.1975
Дочь: Колядина Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Колядин Николай
Рождение ребёнка
11.06.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колядин Николай
Воркута, Воркута, Республика Коми
Рождение ребёнка
16.01.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Колядин Николай
Смерть
Неизвестно