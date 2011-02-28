Танко (Давыдова) Нина Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.11.1930
Дата смерти28.02.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1953
Дочь: Литвинова (Танко) Людмила Николаевна
Отец ребёнка: Танко Николай Борисович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Колядина (Танко) Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Танко Николай Борисович
Смерть
28.02.2011
Кумылженская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область