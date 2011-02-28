Танко (Давыдова) Нина Георгиевна 28.11.1930 — найти родственников по фамилии на Familio
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Танко (Давыдова) Нина Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.1930

Дата смерти

28.02.2011

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Танко Николай Борисович

Рождение ребёнка
14.10.1953

Дочь: Литвинова (Танко) Людмила Николаевна

Отец ребёнка: Танко Николай Борисович

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Колядина (Танко) Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Танко Николай Борисович

Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
28.02.2011
Кумылженская, Кумылженский муниципальный район, Волгоградская область

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