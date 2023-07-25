Мартынов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Николай Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.04.1910

Дата смерти

Около ?.12.1980

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.01.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова (Котина) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
12.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартынова (Котина) Наталья Ивановна

Смерть
Около ?.12.1980
Москва, город федерального значения Москва

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