Мартынов Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.04.1910
Дата смертиОколо ?.12.1980
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.01.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынова (Котина) Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
12.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мартынова (Котина) Наталья Ивановна
Смерть
Около ?.12.1980
Москва, город федерального значения Москва