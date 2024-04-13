Степичева (Абрагимович) Гелена Викентьевна
Место рожденияРоссия, город Ленинград
Дата рождения15.10.1906
Дата смерти28.10.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степичев Александр Егорович
Рождение ребёнка
03.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Степичев Александр Егорович
Смерть
28.10.1986