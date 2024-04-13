Степичева (Абрагимович) Гелена Викентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степичева (Абрагимович) Гелена Викентьевна

Место рождения

Россия, город Ленинград

Дата рождения

15.10.1906

Дата смерти

28.10.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1903 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степичев Александр Егорович

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степичев Александр Егорович

Рождение ребёнка
03.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Степичев Александр Егорович

Смерть
28.10.1986

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