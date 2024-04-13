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Степичев Александр Егорович

Место рождения

Россия, Вологодская область, Чарозерский район, деревня Герасимово

Дата рождения

18.05.1903

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1906 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

РС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1903

Отец: Степичев Егор Васильевич

Мать: Степичева Наталья Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степичева (Абрагимович) Гелена Викентьевна

Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1933

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степичева (Абрагимович) Гелена Викентьевна

Рождение ребёнка
03.10.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Степичева (Абрагимович) Гелена Викентьевна

Смерть
1941

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