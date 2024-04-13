Степичев Александр Егорович
Место рожденияРоссия, Вологодская область, Чарозерский район, деревня Герасимово
Дата рождения18.05.1903
Дата смерти1941
ПолМужской
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1903
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кузнец
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.07.1933
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степичева (Абрагимович) Гелена Викентьевна
Рождение ребёнка
03.10.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Степичева (Абрагимович) Гелена Викентьевна
Смерть
1941