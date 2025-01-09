Белолипецкая (Белолипецкая) Татьяна Михайловна 10.01.1846 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Белолипецкая (Белолипецкая) Татьяна Михайловна

Автор
КА
Авдеев К.

женский, родилась 10.01.1846 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умерла 05.03.1850 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Мать
Белолипецкая Евдокия ЕпифановнаОколо 1818 г.р.
Отец
Белолипецкий Михаил Семёнович06.11.1817 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1846 ст.

Отец: Белолипецкий Михаил Семёнович

Мать: Белолипецкая Евдокия Епифановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Крещение
13.01.1846 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Смерть
05.03.1850 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Причина смерти: Натуральная

Похороны
06.03.1850 ст.
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

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