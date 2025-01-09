Белолипецкая (Белолипецкая) Татьяна Михайловна
женский, родилась 10.01.1846 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умерла 05.03.1850 ст., Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
МатьБелолипецкая Евдокия ЕпифановнаОколо 1818 г.р.
ОтецБелолипецкий Михаил Семёнович06.11.1817 ст. г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1846 ст.
Место жительства
Неизвестно
Крещение
13.01.1846 ст.
Смерть
05.03.1850 ст.
Похороны
06.03.1850 ст.