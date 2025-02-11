Офтаев Трофим Федорович
мужской, родился 1819, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецОфтаев Федор Петрович1801 г.р.
МатьОфтаева Пелагея Данилова1801 г.р.
Супруги
Офтаева Екатерина Ефимовна1815 г.р.
Дети
(Офтаев) Акулина Трофимовна1839 г.р.
(Офтаева) Елена Трофимовна1843 г.р.Показать еще 5
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Место
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Рождение
1819
Отец: Офтаев Федор Петрович
Мать: Офтаева Пелагея Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
20.04.1835
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Офтаев) Акулина Трофимовна
Мать ребёнка: Офтаева Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: (Офтаева) Елена Трофимовна
Мать ребёнка: Офтаева Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
1845
Мать ребёнка: Офтаева Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
1847
Мать ребёнка: Офтаева Екатерина Ефимовна
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
?.09.1850
Дочь: (Офтаева) Аграфена Трофимовна
Мать ребёнка: Офтаева Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
1854
Сын: Офтаев Тимофей Трофимович
Мать ребёнка: Офтаева Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Офтаева Екатерина Ефимовна
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно