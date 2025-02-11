Офтаев Трофим Федорович 1819 — найти родственников по фамилии на Familio

Офтаев Трофим Федорович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1819, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
Офтаев Федор Петрович1801 г.р.
Мать
Офтаева Пелагея Данилова1801 г.р.
Супруги
Офтаева Екатерина Ефимовна1815 г.р.
Дети
(Офтаев) Акулина Трофимовна1839 г.р.
(Офтаева) Елена Трофимовна1843 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Офтаев Федор Петрович

Мать: Офтаева Пелагея Данилова

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офтаева Екатерина Ефимовна

Место жительства
20.04.1835
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

№8 ревизии - 13

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Офтаев) Акулина Трофимовна

Мать ребёнка: Офтаева Екатерина Ефимовна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1843

Дочь: (Офтаева) Елена Трофимовна

Мать ребёнка: Офтаева Екатерина Ефимовна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1845

Сын: Офтаев Ларион Трофимович

Мать ребёнка: Офтаева Екатерина Ефимовна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1847

Сын: Офтаев Прохор Трофимович

Мать ребёнка: Офтаева Екатерина Ефимовна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

40

Рождение ребёнка
?.09.1850

Дочь: (Офтаева) Аграфена Трофимовна

Мать ребёнка: Офтаева Екатерина Ефимовна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1854

Сын: Офтаев Тимофей Трофимович

Мать ребёнка: Офтаева Екатерина Ефимовна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
1856

Сын: Офтаев Липат Трофимович

Мать ребёнка: Офтаева Екатерина Ефимовна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

40

Смерть
Неизвестно

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