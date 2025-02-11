Офтаев Прохор Трофимович 1847 — найти родственников по фамилии на Familio

Офтаев Прохор Трофимович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1847, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

умер Неизвестно

Отец
Офтаев Трофим Федорович1819 г.р.
Мать
Офтаева Екатерина Ефимовна1815 г.р.
Супруги
Офтаева Анна КузьминаДо 1853 г.р.
Дети
Офтаев Николай Прохорович07.05.1871 г.р.
Офтаев Василий Прохорович24.12.1873 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: Офтаев Трофим Федорович

Мать: Офтаева Екатерина Ефимовна

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Офтаева Анна Кузьмина

Место жительства
1850
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

40

Место жительства
1858
Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

40

Рождение ребёнка
07.05.1871

Сын: Офтаев Николай Прохорович

Мать ребёнка: Офтаева Анна Кузьмина

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
24.12.1873

Сын: Офтаев Василий Прохорович

Мать ребёнка: Офтаева Анна Кузьмина

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Рождение ребёнка
29.06.1876

Дочь: (Офтаева) Марфа Прохоровна

Мать ребёнка: Офтаева Анна Кузьмина

Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния

Смерть
Неизвестно

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