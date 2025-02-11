Офтаев Прохор Трофимович
мужской, родился 1847, Собакина, Хвалынский уезд, Саратовская губерния
умер Неизвестно
ОтецОфтаев Трофим Федорович1819 г.р.
МатьОфтаева Екатерина Ефимовна1815 г.р.
Супруги
Офтаева Анна КузьминаДо 1853 г.р.
Дети
Офтаев Николай Прохорович07.05.1871 г.р.
Офтаев Василий Прохорович24.12.1873 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Офтаева Анна Кузьмина
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Рождение ребёнка
07.05.1871
Сын: Офтаев Николай Прохорович
Мать ребёнка: Офтаева Анна Кузьмина
Рождение ребёнка
24.12.1873
Сын: Офтаев Василий Прохорович
Мать ребёнка: Офтаева Анна Кузьмина
Рождение ребёнка
29.06.1876
Дочь: (Офтаева) Марфа Прохоровна
Мать ребёнка: Офтаева Анна Кузьмина
Смерть
Неизвестно