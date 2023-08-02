Пругло (Дядиченко) Александра Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пругло (Дядиченко) Александра Георгиевна

Место рождения

Вербовое

Дата рождения

1856

Дата смерти

21.09.1904

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: 1-й брак

Бракосочетание
17.05.1892

Муж: Пругло Роман Николаевич

Рождение ребёнка
01.05.1893

Сын: Пругло Роман Романович

Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич

Рождение ребёнка
10.03.1895

Дочь: (Пругло) Анастасия Романовна

Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич

Смерть
21.09.1904

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