Пругло (Дядиченко) Александра Георгиевна
Место рождения
Дата рождения1856
Дата смерти21.09.1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: 1-й брак
Бракосочетание
17.05.1892
Рождение ребёнка
01.05.1893
Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич
Рождение ребёнка
10.03.1895
Дочь: (Пругло) Анастасия Романовна
Отец ребёнка: Пругло Роман Николаевич
Смерть
21.09.1904