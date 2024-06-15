Цыбина (Еремеева) Екатерина Васильева
Место рождения
Дата рождения1749
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749
Отец: Еремеев Василий Анисимович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
23.10.1769
Рождение ребёнка
13.05.1771
Отец ребёнка: Цыбин Мартин Ефимович
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Симонова (Цыбина) Марфа Мартинова
Отец ребёнка: Цыбин Мартин Ефимович
Рождение ребёнка
1773
Дочь: (Цыбина) Прасковья Мартинова
Отец ребёнка: Цыбин Мартин Ефимович
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Еремеева (Цыбина) Фекла Мартинова
Отец ребёнка: Цыбин Мартин Ефимович
Рождение ребёнка
1783
Дочь: (Цыбина) Васса Мартинова
Отец ребёнка: Цыбин Мартин Ефимович
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Цыбин Мартин Ефимович
Смерть
Неизвестно