Цыбина (Еремеева) Екатерина Васильева 1749 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиЦыбина (Еремеева) Екатерина Васильева

Цыбина (Еремеева) Екатерина Васильева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

1749

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1749

Отец: Еремеев Василий Анисимович

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
23.10.1769

Муж: Цыбин Мартин Ефимович

Рождение ребёнка
13.05.1771

Сын: Цыбин Тимофей Мартинов

Отец ребёнка: Цыбин Мартин Ефимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Симонова (Цыбина) Марфа Мартинова

Отец ребёнка: Цыбин Мартин Ефимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1773

Дочь: (Цыбина) Прасковья Мартинова

Отец ребёнка: Цыбин Мартин Ефимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Еремеева (Цыбина) Фекла Мартинова

Отец ребёнка: Цыбин Мартин Ефимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1783

Дочь: (Цыбина) Васса Мартинова

Отец ребёнка: Цыбин Мартин Ефимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Цыбин Дмитрий Мартинов

Отец ребёнка: Цыбин Мартин Ефимович

Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.