Цыбин Тимофей Мартинов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цыбин Тимофей Мартинов

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

13.05.1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1771

Отец: Цыбин Мартин Ефимович

Мать: Цыбина Екатерина Васильева

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
30.01.1796

Жена: Цыбина Прасковья Самсонова

Рождение ребёнка
07.06.1800

Сын: Цыбин Петр Тимофеев

Мать ребёнка: Цыбина Прасковья Самсонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
11.09.1802

Дочь: Вера Тимофеева

Мать ребёнка: Цыбина Прасковья Самсонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Рождение ребёнка
02.02.1804

Сын: Цыбин Тимофеев

Мать ребёнка: Цыбина Прасковья Самсонова

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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