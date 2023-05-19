Цыбин Тимофей Мартинов
Место рождения
Дата рождения13.05.1771
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1771
Отец: Цыбин Мартин Ефимович
Бракосочетание
30.01.1796
Рождение ребёнка
07.06.1800
Сын: Цыбин Петр Тимофеев
Мать ребёнка: Цыбина Прасковья Самсонова
Рождение ребёнка
11.09.1802
Дочь: Вера Тимофеева
Мать ребёнка: Цыбина Прасковья Самсонова
Рождение ребёнка
02.02.1804
Сын: Цыбин Тимофеев
Мать ребёнка: Цыбина Прасковья Самсонова
Работа или профессия
Неизвестно
посадский человек
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно