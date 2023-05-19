Колоскова (Ёжикова) Александра Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колоскова (Ёжикова) Александра Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.01.1839

Муж: Колосков Алексей Макаров

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Алексеева

Отец ребёнка: Колосков Алексей Макаров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Некрасова Агрипена Алексеева

Отец ребёнка: Колосков Алексей Макаров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Колосков Алексей Макаров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.09.1853

Дочь: Некрасова Параскева Алексеева

Отец ребёнка: Колосков Алексей Макаров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.04.1855

Дочь: Александра Алексеева

Отец ребёнка: Колосков Алексей Макаров

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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