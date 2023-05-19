Колоскова (Ёжикова) Александра Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
22.01.1839
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Алексеева
Отец ребёнка: Колосков Алексей Макаров
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Некрасова Агрипена Алексеева
Отец ребёнка: Колосков Алексей Макаров
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Колосков Алексей Макаров
Рождение ребёнка
18.09.1853
Дочь: Некрасова Параскева Алексеева
Отец ребёнка: Колосков Алексей Макаров
Рождение ребёнка
14.04.1855
Дочь: Александра Алексеева
Отец ребёнка: Колосков Алексей Макаров
Смерть
Неизвестно