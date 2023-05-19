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Колосков Алексей Макаров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Колосков Макар Захаров

Мать: Колоскова Татьяна Ильина

Бракосочетание
22.01.1839

Жена: Колоскова Александра Иванова

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Анна Алексеева

Мать ребёнка: Колоскова Александра Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Некрасова Агрипена Алексеева

Мать ребёнка: Колоскова Александра Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Колоскова Александра Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
18.09.1853

Дочь: Некрасова Параскева Алексеева

Мать ребёнка: Колоскова Александра Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
14.04.1855

Дочь: Александра Алексеева

Мать ребёнка: Колоскова Александра Иванова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно