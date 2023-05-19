Колосков Алексей Макаров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Колосков Макар Захаров
Мать: Колоскова Татьяна Ильина
Бракосочетание
22.01.1839
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Анна Алексеева
Мать ребёнка: Колоскова Александра Иванова
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Некрасова Агрипена Алексеева
Мать ребёнка: Колоскова Александра Иванова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Колоскова Александра Иванова
Рождение ребёнка
18.09.1853
Дочь: Некрасова Параскева Алексеева
Мать ребёнка: Колоскова Александра Иванова
Рождение ребёнка
14.04.1855
Дочь: Александра Алексеева
Мать ребёнка: Колоскова Александра Иванова
Смерть
Неизвестно