(Кудряшова) Дарья Леонтьева
женский, родилась 17.03.1859, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьАксинья Парфёнова1834 г.р.
ОтецКудряшов / Д...Ов Леонтий Алексеев1833 г.р.
Супруги
Дети
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Сын: Василий Михайлов
Отец ребёнка: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров
Сын: Пимен Михайлов
Отец ребёнка: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров
Сын: Андрей Михайлов
Отец ребёнка: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров
Сын: Георгий Михайлов
Отец ребёнка: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров
Дочь: Кр.14.08.1916 (Андрейкина В 1913) Анна Михайловна
Отец ребёнка: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров
Дочь: (Медюкова) Пелагея Михайлова
Отец ребёнка: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров
Дочь: (Андрейкина) Мария Михайлова
Отец ребёнка: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров
Сын: Андрейкин Михаил Михайлов
Отец ребёнка: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров