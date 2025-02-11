(Кудряшова) Дарья Леонтьева 17.03.1859 — найти родственников по фамилии на Familio

(Кудряшова) Дарья Леонтьева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 17.03.1859, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Аксинья Парфёнова1834 г.р.
Отец
Кудряшов / Д...Ов Леонтий Алексеев1833 г.р.
Супруги
Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров10.11.1857 г.р.
Дети
Василий Михайлов27.01.1882 г.р.
Пимен Михайлов17.11.1883 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1859

Отец: Кудряшов / Д...Ов Леонтий Алексеев

Мать: Аксинья Парфёнова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
06.10.1878

Муж: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
27.01.1882

Сын: Василий Михайлов

Отец ребёнка: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.11.1883

Сын: Пимен Михайлов

Отец ребёнка: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
14.08.1886

Сын: Андрей Михайлов

Отец ребёнка: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
21.04.1889

Сын: Георгий Михайлов

Отец ребёнка: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
29.01.1892

Дочь: Кр.14.08.1916 (Андрейкина В 1913) Анна Михайловна

Отец ребёнка: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
04.10.1895

Дочь: (Медюкова) Пелагея Михайлова

Отец ребёнка: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
28.03.1898

Дочь: (Андрейкина) Мария Михайлова

Отец ребёнка: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
26.09.1900

Сын: Андрейкин Михаил Михайлов

Отец ребёнка: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.