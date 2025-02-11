(Медюкова) Пелагея Михайлова
женский, родилась 04.10.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла 29.12.1896, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать(Кудряшова) Дарья Леонтьева17.03.1859 г.р.
ОтецМедюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров10.11.1857 г.р.
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Рождение
04.10.1895
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
29.12.1896
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область