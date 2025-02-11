(Медюкова) Пелагея Михайлова 04.10.1895 — найти родственников по фамилии на Familio

(Медюкова) Пелагея Михайлова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 04.10.1895, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла 29.12.1896, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Кудряшова) Дарья Леонтьева17.03.1859 г.р.
Отец
Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров10.11.1857 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1895

Отец: Медюков В 1895 / Андрейкин В 1898 Михаил Петров

Мать: (Кудряшова) Дарья Леонтьева

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
29.12.1896
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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