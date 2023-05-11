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Лукерья Зиновьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянчик (мартынович) Иван Наумович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лукьянчик Наум Иванович

Отец ребёнка: Лукьянчик (мартынович) Иван Наумович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Улита Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянчик (мартынович) Иван Наумович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
04.11.1847

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Лукьянчик (мартынович) Иван Наумович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Ефим Васильевич Мартынович и Мария Тимофеевна Почесуй (жена Бориса Титовича)
Место жительства
1850
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №13 (Денис Кузьмич Мартынович)
Рождение ребёнка
02.06.1851

Сын: Мартынович Иван Иванович

Отец ребёнка: Лукьянчик (мартынович) Иван Наумович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.06.1855

Сын: Мартынович Роман Иванович

Отец ребёнка: Лукьянчик (мартынович) Иван Наумович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянчик (мартынович) Иван Наумович

Смерть
Неизвестно
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