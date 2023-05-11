Лукерья Зиновьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянчик (мартынович) Иван Наумович
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Лукьянчик (мартынович) Иван Наумович
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Улита Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянчик (мартынович) Иван Наумович
Рождение ребёнка
04.11.1847
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Лукьянчик (мартынович) Иван Наумович
Ефим Васильевич Мартынович и Мария Тимофеевна Почесуй (жена Бориса Титовича)
Место жительства
1850
дом №13 (Денис Кузьмич Мартынович)
Рождение ребёнка
02.06.1851
Отец ребёнка: Лукьянчик (мартынович) Иван Наумович
Рождение ребёнка
17.06.1855
Сын: Мартынович Роман Иванович
Отец ребёнка: Лукьянчик (мартынович) Иван Наумович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно