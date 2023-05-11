Лукьянчик (Мартынович) Иван Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Лукьянчик Наум
Мать: Мартынович Малания
Место жительства
1834
дом №13 (Денис Кузьмич Мартынович)
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Марина Ивановна
Мать ребёнка: Лукерья Зиновьевна
Рождение ребёнка
1840
Мать ребёнка: Лукерья Зиновьевна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Улита Ивановна
Мать ребёнка: Лукерья Зиновьевна
Рождение ребёнка
04.11.1847
Дочь: Варвара Ивановна
Мать ребёнка: Лукерья Зиновьевна
Ефим Васильевич Мартынович и Мария Тимофеевна Почесуй (жена Бориса Титовича)
Смена имени
Около 1850
с Лукьянчик на Мартынович
Место жительства
1850
дом №13
Место жительства
1850
дом №13 (Денис Кузьмич Мартынович)
Рождение ребёнка
02.06.1851
Мать ребёнка: Лукерья Зиновьевна
Рождение ребёнка
17.06.1855
Сын: Мартынович Роман Иванович
Мать ребёнка: Лукерья Зиновьевна
Место жительства
1858
дом №13 - хозяин
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукерья Зиновьевна
Смерть
Неизвестно