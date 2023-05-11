Лукьянчик (Мартынович) Иван Наумович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчик (Мартынович) Иван Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Лукьянчик Наум

Мать: Мартынович Малания

Место жительства
1834
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №13 (Денис Кузьмич Мартынович)
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Марина Ивановна

Мать ребёнка: Лукерья Зиновьевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Лукьянчик Наум Иванович

Мать ребёнка: Лукерья Зиновьевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Улита Ивановна

Мать ребёнка: Лукерья Зиновьевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
04.11.1847

Дочь: Варвара Ивановна

Мать ребёнка: Лукерья Зиновьевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Ефим Васильевич Мартынович и Мария Тимофеевна Почесуй (жена Бориса Титовича)
Смена имени
Около 1850
с Лукьянчик на Мартынович
Место жительства
1850
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №13
Место жительства
1850
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №13 (Денис Кузьмич Мартынович)
Рождение ребёнка
02.06.1851

Сын: Мартынович Иван Иванович

Мать ребёнка: Лукерья Зиновьевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
17.06.1855

Сын: Мартынович Роман Иванович

Мать ребёнка: Лукерья Зиновьевна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Место жительства
1858
Черноградь, Червенский район, Минская область
дом №13 - хозяин
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Зиновьевна

Смерть
Неизвестно
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