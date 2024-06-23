Комарова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-66л
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Комаров Викул Иванович
ГАСО, 179-1-213-65об
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Комарова) Пелагия Викуловна
Отец ребёнка: Комаров Викул Иванович
ГАСО, 179-1-213-66л
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Комарова) Ефросинья Викуловна
Отец ребёнка: Комаров Викул Иванович
ГАСО, 179-1-213-66л
Смерть
Неизвестно