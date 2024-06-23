Комарова Анна Ивановна 1828 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКомарова Анна Ивановна

Комарова Анна Ивановна

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комаров Викул Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-66л
Рождение ребёнка
1851

Сын: Комаров Иван Викулович

Отец ребёнка: Комаров Викул Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-65об
Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Комарова) Пелагия Викуловна

Отец ребёнка: Комаров Викул Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-66л
Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Комарова) Ефросинья Викуловна

Отец ребёнка: Комаров Викул Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-66л
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.