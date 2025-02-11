Penner (Redekopp Redekop) Elisabeth D.
женский, родилась 25.12.1829, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
умерла 14.09.1893, Schoenwiese, Manitoba, Canada
ОтецRedekop (Redekopp) David W.28.01.1789 г.р.
МатьRedekop (Redekopp) (Wieler) Katharina K J21.08.1793 г.р.
Супруги
Penner Bernhard22.06.1831 г.р.
Панкратц Абрам (Абрахам)1840 г.р.
Дети
Friesen (Penner) Katharina30.04.1854 г.р.
(Penner) Anna21.01.1856 г.р.Показать еще 7
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Рождение
25.12.1829
Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
23.05.1849
Крещение
23.05.1849
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния
Бракосочетание
11.01.1853
Муж: Penner Bernhard
Рождение ребёнка
30.04.1854
Дочь: Friesen (Penner) Katharina
Отец ребёнка: Penner Bernhard
Рождение ребёнка
21.01.1856
Дочь: (Penner) Anna
Отец ребёнка: Penner Bernhard
Рождение ребёнка
25.01.1858
Сын: Penner Peter
Отец ребёнка: Penner Bernhard
Рождение ребёнка
16.01.1861
Сын: Penner Bernhard
Отец ребёнка: Penner Bernhard
Рождение ребёнка
11.06.1862
Сын: Penner Bernhard
Отец ребёнка: Penner Bernhard
Gnadenfeld, Manitoba, Canada
Рождение ребёнка
03.06.1866
Дочь: (Penner) Maria
Отец ребёнка: Penner Bernhard
Рождение ребёнка
04.06.1868
Дочь: (Penner) Elizabeth
Отец ребёнка: Penner Bernhard
Рождение ребёнка
06.05.1870
Сын: Penner Johann
Отец ребёнка: Penner Bernhard
Рождение ребёнка
14.05.1872
Сын: Penner Isaak
Отец ребёнка: Penner Bernhard
Иммиграция
01.07.1875
Quebec City, Quebec, Canada
Смерть
14.09.1893
Schoenwiese, Manitoba, Canada