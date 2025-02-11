Penner (Redekopp Redekop) Elisabeth D. 25.12.1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Penner (Redekopp Redekop) Elisabeth D.

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 25.12.1829, Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

умерла 14.09.1893, Schoenwiese, Manitoba, Canada

Отец
Redekop (Redekopp) David W.28.01.1789 г.р.
Мать
Redekop (Redekopp) (Wieler) Katharina K J21.08.1793 г.р.
Супруги
Penner Bernhard22.06.1831 г.р.
Панкратц Абрам (Абрахам)1840 г.р.
Дети
Friesen (Penner) Katharina30.04.1854 г.р.
(Penner) Anna21.01.1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1829

Отец: Redekop (Redekopp) David W.

Мать: Redekop (Redekopp) (Wieler) Katharina K J

Розенталь, Хортицкая волость, Екатеринославский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панкратц Абрам (Абрахам)

Крещение
23.05.1849

Крещение
23.05.1849
Хортица, Екатеринославский уезд, Екатеринославская губерния

Бракосочетание
11.01.1853

Муж: Penner Bernhard

Рождение ребёнка
30.04.1854

Дочь: Friesen (Penner) Katharina

Отец ребёнка: Penner Bernhard

Рождение ребёнка
21.01.1856

Дочь: (Penner) Anna

Отец ребёнка: Penner Bernhard

Рождение ребёнка
25.01.1858

Сын: Penner Peter

Отец ребёнка: Penner Bernhard

Рождение ребёнка
16.01.1861

Сын: Penner Bernhard

Отец ребёнка: Penner Bernhard

Рождение ребёнка
11.06.1862

Сын: Penner Bernhard

Отец ребёнка: Penner Bernhard

Gnadenfeld, Manitoba, Canada

Рождение ребёнка
03.06.1866

Дочь: (Penner) Maria

Отец ребёнка: Penner Bernhard

Рождение ребёнка
04.06.1868

Дочь: (Penner) Elizabeth

Отец ребёнка: Penner Bernhard

Рождение ребёнка
06.05.1870

Сын: Penner Johann

Отец ребёнка: Penner Bernhard

Рождение ребёнка
14.05.1872

Сын: Penner Isaak

Отец ребёнка: Penner Bernhard

Иммиграция
01.07.1875
Quebec City, Quebec, Canada

1 Jul 1875, S. S. Moravian; arrived Quebec City, Quebec

Смерть
14.09.1893
Schoenwiese, Manitoba, Canada

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