Живодерова (Майорова) Ирина Леонтьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодерова (Майорова) Ирина Леонтьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леонтий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Васильева

Отец ребёнка: Живодеров (майоров) Василий Иванов

Рождение ребёнка
1832

Сын: Живодеров (майоров) Тихон Васильев

Отец ребёнка: Живодеров (майоров) Василий Иванов

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Живодеров (майоров) Василий Иванов

Рождение ребёнка
1842

Сын: Живодеров (майоров) Петр Васильев

Отец ребёнка: Живодеров (майоров) Василий Иванов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Живодеров (майоров) Василий Иванов

Смерть
Неизвестно
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