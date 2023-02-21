Живодерова (Майорова) Ирина Леонтьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леонтий
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Васильева
Отец ребёнка: Живодеров (майоров) Василий Иванов
Рождение ребёнка
1832
Сын: Живодеров (майоров) Тихон Васильев
Отец ребёнка: Живодеров (майоров) Василий Иванов
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Живодеров (майоров) Василий Иванов
Рождение ребёнка
1842
Сын: Живодеров (майоров) Петр Васильев
Отец ребёнка: Живодеров (майоров) Василий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно