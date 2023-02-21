Живодеров (Майоров) Василий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Живодеров (Майоров) Василий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Живодерова (майорова) Ирина Леонтьева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Живодеров (майоров) Тихон Васильев

Мать ребёнка: Живодерова (майорова) Ирина Леонтьева

Рождение ребёнка
1839

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Живодерова (майорова) Ирина Леонтьева

Рождение ребёнка
1842

Сын: Живодеров (майоров) Петр Васильев

Мать ребёнка: Живодерова (майорова) Ирина Леонтьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Живодерова (майорова) Ирина Леонтьева

Смерть
Неизвестно
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