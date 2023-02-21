Живодеров (Майоров) Василий Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Живодерова (майорова) Ирина Леонтьева
Рождение ребёнка
1832
Сын: Живодеров (майоров) Тихон Васильев
Мать ребёнка: Живодерова (майорова) Ирина Леонтьева
Рождение ребёнка
1839
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Живодерова (майорова) Ирина Леонтьева
Рождение ребёнка
1842
Сын: Живодеров (майоров) Петр Васильев
Мать ребёнка: Живодерова (майорова) Ирина Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно