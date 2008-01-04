Ainelo (Poltan) Ada
Место рождения
Дата рождения22.10.1926
Дата смерти04.01.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1926
Место жительства
С 1941 по 1948
депортирована из Эстонии в Сибирь
Место жительства
С 1948 по 08.06.1950
жила в Эстонии
Место жительства
С 08.06.1950
Рождение ребёнка
20.01.1957
Сын: Ainelo Leo
Отец ребёнка: Ainelo Ago
Реабилитация осужденного
05.05.1957
Рождение ребёнка
До 1957
Сын: Ainelo Jaan
Отец ребёнка: Ainelo Ago
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ainelo Ago
Смерть
04.01.2008
Ряпина, Räpina vald, Põlva maakond