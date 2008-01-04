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Ainelo (Poltan) Ada

Место рождения

Раквере, Раквереский район, Эстонская ССР

Дата рождения

22.10.1926

Дата смерти

04.01.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

1957 г.р.
До 1957 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Раквере, Раквереский район, Эстонская ССР
Место жительства
С 1941 по 1948
Майск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
депортирована из Эстонии в Сибирь
Место жительства
С 1948 по 08.06.1950
жила в Эстонии
Место жительства
С 08.06.1950
Майск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
20.01.1957

Сын: Ainelo Leo

Отец ребёнка: Ainelo Ago

Майск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Реабилитация осужденного
05.05.1957
Рождение ребёнка
До 1957

Сын: Ainelo Jaan

Отец ребёнка: Ainelo Ago

Майск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Развод
01.11.1978

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ainelo Ago

Смерть
04.01.2008
Ряпина, Räpina vald, Põlva maakond
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