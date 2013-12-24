Ainelo Ago
Место рождения
Дата рождения15.11.1924
Дата смерти24.12.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1924
Отец: Ainelo Jaan
Мать: Ainelo Elli
Место жительства
С 1941 по 1946
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Отбывание наказания
С 1949 по 1959
Рождение ребёнка
20.01.1957
Сын: Ainelo Leo
Мать ребёнка: Ainelo Ada
Рождение ребёнка
До 1957
Сын: Ainelo Jaan
Мать ребёнка: Ainelo Ada
Работа или профессия
С 1962
Ряпина, Räpina vald, Põlva maakond
учитель, краевед
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ainelo Laur
Мать ребёнка: Ainelo ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ainelo ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ainelo Ada
Смерть
24.12.2013
Пылва, Põlva vald, Põlva maakond