Ainelo Ago — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ainelo Ago

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Место рождения

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond

Дата рождения

15.11.1924

Дата смерти

24.12.2013

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1898 г.р.

Жена

1926 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1924

Отец: Ainelo Jaan

Мать: Ainelo Elli

Тарту, Tartu linn, Tartu maakond
Место жительства
С 1941 по 1946
Сосьва, Сосьвинский, Свердловская область
Отбывание наказания
С 1949 по 1959
Майск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
20.01.1957

Сын: Ainelo Leo

Мать ребёнка: Ainelo Ada

Майск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
До 1957

Сын: Ainelo Jaan

Мать ребёнка: Ainelo Ada

Майск, Каргасокский муниципальный район, Томская область
Работа или профессия
С 1962
Ряпина, Räpina vald, Põlva maakond
учитель, краевед
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ainelo Laur

Мать ребёнка: Ainelo ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kristiina

Мать ребёнка: Ainelo ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ainelo ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ainelo Ada

Смерть
24.12.2013
Пылва, Põlva vald, Põlva maakond
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