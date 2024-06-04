Астраханцова Анна Гаврилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Астраханцова Анна Гаврилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Астраханцов Назар Григорьев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Астраханцов Трофим Назаров

Отец ребёнка: Астраханцов Назар Григорьев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Астраханцов Никон Назаров

Отец ребёнка: Астраханцов Назар Григорьев

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812

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