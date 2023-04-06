Астраханцов Назар Григорьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАстраханцов Назар Григорьев

Астраханцов Назар Григорьев

avatar

Место рождения

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1784

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784

Отец: Астраханцов Григорий Алексеев

Мать: Астраханцова Дарья Климентова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Астраханцов Трофим Назаров

Мать ребёнка: Астраханцова Анна Гаврилова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Астраханцов Никон Назаров

Мать ребёнка: Астраханцова Анна Гаврилова

Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Астраханцова Анна Гаврилова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Тоскуи, Унинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close