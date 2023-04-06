Астраханцов Назар Григорьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1784
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1784
Рождение ребёнка
Около 1804
Сын: Астраханцов Трофим Назаров
Мать ребёнка: Астраханцова Анна Гаврилова
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Астраханцов Никон Назаров
Мать ребёнка: Астраханцова Анна Гаврилова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812