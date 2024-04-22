Ганенко Мефодий Прохорович (Нефёд, Мефод)
Место рождения
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Ганенко Прохор
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ганенко Прохор Мефодьевич
Мать ребёнка: Ганенко Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ганенко Андрей Мефодьевич
Мать ребёнка: Ганенко Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Ганенко Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Ганенко Акулина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ганенко Акулина Ивановна
Смерть
Неизвестно