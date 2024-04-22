Ганенко Мефодий Прохорович (Нефёд, Мефод) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ганенко Мефодий Прохорович (Нефёд, Мефод)

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Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Ганенко Прохор

Мать: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ганенко Прохор Мефодьевич

Мать ребёнка: Ганенко Акулина Ивановна

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ганенко Андрей Мефодьевич

Мать ребёнка: Ганенко Акулина Ивановна

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Ганенко Фёдор Мефодьевич

Мать ребёнка: Ганенко Акулина Ивановна

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ганенко Трофим Нефедович

Мать ребёнка: Ганенко Акулина Ивановна

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ганенко Акулина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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