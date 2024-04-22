Ганенко Акулина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Рождение ребёнка
1893
Сын: Ганенко Прохор Мефодьевич
Отец ребёнка: Ганенко Мефодий Прохорович (Нефёд, Мефод)
Рождение ребёнка
1895
Сын: Ганенко Андрей Мефодьевич
Отец ребёнка: Ганенко Мефодий Прохорович (Нефёд, Мефод)
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Ганенко Мефодий Прохорович (Нефёд, Мефод)
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Ганенко Мефодий Прохорович (Нефёд, Мефод)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно