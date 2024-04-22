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Ганенко Акулина Ивановна

Место рождения

Пищальники, Черкаська область

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1893

Сын: Ганенко Прохор Мефодьевич

Отец ребёнка: Ганенко Мефодий Прохорович (Нефёд, Мефод)

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Ганенко Андрей Мефодьевич

Отец ребёнка: Ганенко Мефодий Прохорович (Нефёд, Мефод)

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Ганенко Фёдор Мефодьевич

Отец ребёнка: Ганенко Мефодий Прохорович (Нефёд, Мефод)

Пищальники, Черкаська область
Рождение ребёнка
1904

Сын: Ганенко Трофим Нефедович

Отец ребёнка: Ганенко Мефодий Прохорович (Нефёд, Мефод)

Пищальники, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ганенко Мефодий Прохорович (Нефёд, Мефод)

Смерть
Неизвестно
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