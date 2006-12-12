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Русанова Александра Федоровна

Место рождения

Таишевка (Шайтанка) в составе Первоуральска

Дата рождения

1931

Дата смерти

12.12.2006

Пол

Женский

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Русанов Федор

Мать: Клавдия Даниловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Трифонов Владимир Федорович

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Трифонова Эльвира Владимировна

Отец ребёнка: Трифонов Владимир Федорович

Смерть
12.12.2006
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область

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