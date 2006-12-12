Русанова Александра Федоровна
Место рожденияТаишевка (Шайтанка) в составе Первоуральска
Дата рождения1931
Дата смерти12.12.2006
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец: Русанов Федор
Мать: Клавдия Даниловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Трифонов Владимир Федорович
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Трифонова Эльвира Владимировна
Отец ребёнка: Трифонов Владимир Федорович
Смерть
12.12.2006
Первоуральск, Первоуральск, Свердловская область