Трифонов Владимир Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТрифонов Владимир Федорович

Трифонов Владимир Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

1983

Пол

Мужской

Добавил:

СТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Трифонов Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Ольга Владимировна

Мать ребёнка: Русанова Александра Федоровна

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Трифонова Эльвира Владимировна

Мать ребёнка: Русанова Александра Федоровна

Смерть
1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.