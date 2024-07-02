Трифонов Владимир Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти1983
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Трифонов Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Ольга Владимировна
Мать ребёнка: Русанова Александра Федоровна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Трифонова Эльвира Владимировна
Мать ребёнка: Русанова Александра Федоровна
Смерть
1983