Софья Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Иванов
Рождение ребёнка
1761
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Афимья Петрова
Отец ребёнка: Петр Иванов
Рождение ребёнка
1778
Сын: Иван Петрович
Отец ребёнка: Петр Иванов
Смерть
Неизвестно