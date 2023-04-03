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Софья Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Иванов

Рождение ребёнка
1761

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванов

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Афимья Петрова

Отец ребёнка: Петр Иванов

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1778

Сын: Иван Петрович

Отец ребёнка: Петр Иванов

Быково, Калининский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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