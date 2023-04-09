Черкайкина Агафья Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смерти12.11.1884
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: Евдоким
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкайкин Евфим Федорович
Отец ребёнка: Черкайкин Федор Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1859 ст.
Сын: Черкайкин Степан Федорович
Отец ребёнка: Черкайкин Федор Михайлович
Пензенская губерния
Смерть
12.11.1884
Никольский, Залесовский муниципальный район, Алтайский край