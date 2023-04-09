Черкайкина Агафья Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкайкина Агафья Евдокимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

12.11.1884

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Евдоким

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкайкин Евфим Федорович

Отец ребёнка: Черкайкин Федор Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черкайкин Федор Михайлович

Рождение ребёнка
Около 1859 ст.

Сын: Черкайкин Степан Федорович

Отец ребёнка: Черкайкин Федор Михайлович

Пензенская губерния
Смерть
12.11.1884
Никольский, Залесовский муниципальный район, Алтайский край

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