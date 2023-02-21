Черкайкин Федор Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Черкайкин Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкайкин Евфим Федорович
Мать ребёнка: Черкайкина Агафья Евдокимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черкайкин Степан Федорович
Мать ребёнка: Черкайкина Агафья Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно