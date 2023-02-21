Черкайкин Федор Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черкайкин Федор Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Черкайкин Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкайкин Евфим Федорович

Мать ребёнка: Черкайкина Агафья Евдокимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черкайкин Степан Федорович

Мать ребёнка: Черкайкина Агафья Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черкайкина Агафья Евдокимовна

Смерть
Неизвестно
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