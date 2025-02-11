Яков Степанов
мужской, родился 1810, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецСтепанДо 1788 г.р.
Супруги
Степанида Осипова1810 г.р.
Дети
Данила Яковлев1838 г.р.
Иван Яковлев1843 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида Осипова
Рождение ребёнка
1838
Сын: Данила Яковлев
Мать ребёнка: Степанида Осипова
Рождение ребёнка
1843
Сын: Иван Яковлев
Мать ребёнка: Степанида Осипова
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Матрёна Яковлева
Мать ребёнка: Степанида Осипова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно