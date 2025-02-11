Яков Степанов 1810 — найти родственников по фамилии на Familio

Яков Степанов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1810, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
СтепанДо 1788 г.р.
Супруги
Степанида Осипова1810 г.р.
Дети
Данила Яковлев1838 г.р.
Иван Яковлев1843 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: Степан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида Осипова

Рождение ребёнка
1838

Сын: Данила Яковлев

Мать ребёнка: Степанида Осипова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1843

Сын: Иван Яковлев

Мать ребёнка: Степанида Осипова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Матрёна Яковлева

Мать ребёнка: Степанида Осипова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.