Матрёна Яковлева
женский, родилась 1845, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умерла Неизвестно
МатьСтепанида Осипова1810 г.р.
ОтецЯков Степанов1810 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Яков Степанов
Мать: Степанида Осипова
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно