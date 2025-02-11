Матрёна Яковлева 1845 — найти родственников по фамилии на Familio

Матрёна Яковлева

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1845, Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умерла Неизвестно

Мать
Степанида Осипова1810 г.р.
Отец
Яков Степанов1810 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Яков Степанов

Мать: Степанида Осипова

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

37

Смерть
Неизвестно

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