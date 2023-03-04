Хорошавина Васса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1688
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1705
Отец ребёнка: Хорошавин Карп Анисимович
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Хорошавин Карп Анисимович
Рождение ребёнка
1709
Сын: Хорошавин Степан Карпович
Отец ребёнка: Хорошавин Карп Анисимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1710