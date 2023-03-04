Хорошавина Васса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хорошавина Васса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1688

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1688

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Хорошавин Павел Карпович

Отец ребёнка: Хорошавин Карп Анисимович

Рождение ребёнка
1708

Сын: Хорошавин Фёдор Карпович

Отец ребёнка: Хорошавин Карп Анисимович

Рождение ребёнка
1709

Сын: Хорошавин Степан Карпович

Отец ребёнка: Хорошавин Карп Анисимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хорошавин Карп Анисимович

Смерть
После 1710
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