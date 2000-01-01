Хорошавин Карп Анисимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХорошавин Карп Анисимович

Хорошавин Карп Анисимович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1686

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686

Отец: Хорошавин ?

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1705

Сын: Хорошавин Павел Карпович

Мать ребёнка: Хорошавина Васса

Рождение ребёнка
1708

Сын: Хорошавин Фёдор Карпович

Мать ребёнка: Хорошавина Васса

Рождение ребёнка
1709

Сын: Хорошавин Степан Карпович

Мать ребёнка: Хорошавина Васса

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хорошавина Васса

Смерть
После 1710
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close