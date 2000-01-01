Хорошавин Карп Анисимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1686
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1686
Отец: Хорошавин ?
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1705
Мать ребёнка: Хорошавина Васса
Рождение ребёнка
1708
Мать ребёнка: Хорошавина Васса
Рождение ребёнка
1709
Сын: Хорошавин Степан Карпович
Мать ребёнка: Хорошавина Васса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хорошавина Васса
Смерть
После 1710